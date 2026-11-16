В Мексике умер наркобарон по прозвищу «Босс боссов»
В Мексике в возрасте 80 лет умер один из основателей картеля «Гвадалахара» и поставщиков кокаина в США Мигель Анхель Феликс Гальярдо, известный по прозвищу «Босс боссов». Наркобарон скончался 15 ноября в частной больнице, куда его доставили из тюрьмы, сообщает газета El Universal.
Гальярдо находился на лечении с 13 ноября. Его госпитализировали из тюремного комплекса Пуэнте-Гранде. Предварительной причиной назвали передозировку наркотиками, пишет портал NMas.
В больнице у заключенного диагностировали легочную инфекцию. 14 ноября у него поднялась температура, во второй половине дня его состояние ухудшилось. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность (нарушение или полный отказ функций двух и более жизненно важных систем организма, в том числе дыхательной). На следующий день тело умершего передали семье. Где и когда он будет похоронен, пока неизвестно, отмечает El Universal.
Феликс Гальярдо в молодости служил в полиции. В конце 1970-х — начале 1980-х годов вместе с Рафаэлем Каро Кинтеро и Эрнесто Фонсекой Каррильо создал картель Гвадалахары, контролировавший основную часть наркотрафика из Мексики в США. Гальярдо считают заказчиком убийства в 1985 году агента американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике Камарены и мексиканского пилота Альфредо Савалы. В апреле 1989 года наркобарона арестовали. В 2017 году его приговорили к 37 годам лишения свободы. После его ареста картель Гвадалахары распался. В 2022 году наркобарона госпитализировали из-за проблем со зрением и слухом, он запрашивал перевод под домашний арест.