Нижегородские власти обещают помощь производителям стройматериалов
Антикризисные мероприятия для поддержки производителей стройматериалов разработают в Нижегородской области. Соответствующее поручение губернатор Глеб Никитин дал на заседании оперштаба, сообщили в региональном правительстве. Производство стройматериалов за девять месяцев 2026 года снизилось в регионе на 16%.
Губернатор отметил, что на отрасли негативно сказывается сокращение объемов нового строительства, низкая доступность оборотных и инвестиционных кредитов. Сохранение этих условий грозит уходом с рынка малых и средних производителей, ростом числа банкротств и долгосрочным дефицитом производственных мощностей к моменту будущего восстановления строительного цикла, подчеркнул глава региона.
Сейчас в отрасли занято более 10 тыс. жителей области — в регионе работают свыше 500 предприятий и ИП, производящих стройматериалы. Почти 70% продукции приходится на 30 компаний.
По словам министра экономики Александра Соловьева, спад фиксируется второй год подряд, убыточны 60% крупных и средних предприятий сектора. Наибольшее снижение показывают выпуск изделий из стекла, бетона, цемента и гипса.
Предприниматели рассказали на оперштабе о текущих сложностях. Губернатор поручил профильным ведомствам адресно проработать проблемы докладчиков.
Кроме того, правительство намерено создать региональный реестр местных производителей и поставщиков стройматериалов, чтобы ориентировать на них подрядчиков, которые приходят из других субъектов РФ.