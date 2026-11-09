Нижегородские власти обещают помощь производителям стройматериалов

Антикризисные мероприятия для поддержки производителей стройматериалов разработают в Нижегородской области. Соответствующее поручение губернатор Глеб Никитин дал на заседании оперштаба, сообщили в региональном правительстве. Производство стройматериалов за девять месяцев 2026 года снизилось в регионе на 16%.