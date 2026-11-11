Главные новости за 11 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События среды: выбор «Ъ-Черноземье»
В Воронеже отключение отопления и горячей воды в части Коминтерновского района продлили как минимум до полуночи 11 ноября. Ограничения затронули улицы Беговая, Хользунова, Лизюкова и бульвар Победы. Причиной стали большой объем ремонтных работ и сложность подземных коммуникаций на аварийном участке. Сообщалось об отключении 29 жилых домов, двух детсадов и двух школ.
Коминтерновский райсуд Воронежа продлил на два месяца арест основателю сети АЗС «Калина ойл» Валерию Борисову — до 14 января. Предприниматель находится в СИЗО с начала сентября. Ему вменяют незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное хранение оружия.
Белгородский областной суд ужесточил приговор владельцу подмосковного ООО «Строительные технологии» Василию Болашову, осужденному за хищение 146 млн руб. при рекультивации городской свалки. Вместо трех лет колонии-поселения ему назначили четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. По версии суда, при исполнении госконтракта на 1,5 млрд руб. подрядчик использовал дешевые материалы и завышал расходы в отчетности.
Доходы Курской области в 2027 году запланированы в размере 95,7 млрд руб., расходы — 102,3 млрд руб., дефицит — 6,6 млрд руб. Параметры проекта бюджета представили 11 ноября на рабочей встрече в облдуме. Доходы на 20,1 млрд руб. ниже прогноза первого чтения бюджета на 2026 год. В облдуме это объяснили изменением методики распределения федеральных трансфертов.
Арбитражный суд Курганской области принял иск ПАО «Энергия» из Липецкой области к АО «Курганприбор» о взыскании 245,8 млн руб. долга за поставленные батареи и 25 млн руб. неустойки. Компания также требует начислять пени до погашения долга.
Врио ректора Тамбовского государственного университета имени Державина назначена проректор Яна Радюкова. О назначении сообщили на сайте вуза. Она сменила Павла Моисеева, погибшего в ДТП 5 ноября. Госпожа Радюкова работает в университете с 2003 года, с 2022-го занимала должность проректора.
Погрузка грузов на железной дороге в Орловской области за январь—октябрь 2026 года выросла на 26,5% год к году, превысив 1 млн т. По данным Московской железной дороги, объем погрузки зерна увеличился на 82,9%, лома черных металлов — на 32,3%. При этом погрузка строительных грузов сократилась на 25,6%.