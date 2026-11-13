Биткоин опустился ниже $70 тыс. впервые с 20 августа
Биткоин по состоянию на 8:30 мск подешевел на 6,81% — до $68,53 тыс. В последний раз криптовалюта опускалась ниже $70 тыс. 20 августа 2026 года. К тому же моменту эфир снизился на 6,35% — до $1,91 тыс. Солана торговалась на уровне $78,6 (-5,05%).
Так цифровые валюты реагируют на перспективу ужесточения политики ФРС и повышения процентных ставок в декабре. На показатели криптовалют также влияет политическая обстановка в США после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.