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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Липецкая «Энергия» требует 270 млн рублей по договору поставки батареек

Арбитражный суд Курганской области принял иск липецкого ПАО «Энергия» (близкого к семье спикера липецкого областного совета Владимира Серикова) к АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор» (входит в одноименный оборонно-промышленный холдинг). Это следует из картотеки арбитражных дел.

ПАО «Энергия»

Согласно материалам, спор касается договора поставки от 27 октября 2025 года. Заседание назначено на 23 ноября. Суд предложил сторонам договориться, включая возможность заключения мирового соглашения. Ответчик должен представить отзыв с обоснованием возражений.
Известно, что истец требует взыскать с курганского завода долг за поставленную продукцию (батареи 9И-155) в размере 245,85 млн руб., а также неустойку за период с 23 марта по 21 октября в размере 25 млн руб. Помимо этого, «Энергия» настаивает на дальнейшем начислении пеней (в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ) на сумму долга за каждый день просрочки начиная с 22 октября и по дату погашения.
Параллельно липецкая компания просит суд урегулировать разногласия, возникшие при заключении допсоглашения. «Энергия» требует перевести цену договора в фиксированную и установить ее на уровне 1,23 млрд руб.
Поставщик требует юридически закрепить именно эту сумму как окончательную (вероятно, изначально было оговорено обратное), ссылаясь на то, что цена уже подтверждена заключением военного представительства Минобороны РФ № 379 от 2 октября 2025 года, следовательно, оснований для ее дальнейших изменений быть не должно.

По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в городе Ельце Липецкой области в 1992 году. Компания специализируется на производстве первичных элементов, батарей и их частей, включая тяговые аккумуляторные батареи для погрузочно-подъемной техники и системы накопления энергии. Продукция предприятия используется на складах и промышленных объектах, в том числе в технике Toyota и Linde. Уставный капитал «Энергии» составляет 125,1 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Низкоус. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2025 год «Энергия» завершила с выручкой 22,6 млрд и чистой прибылью 1,8 млрд руб. Актуальные сведения о владельцах не раскрываются. На 2022 год крупнейшими акционерами были Галина Архипенко (25,5%), Владимир Сериков (22,99%), Юлия Серикова (20%), Владимир Архипенко (13,91%) и Ирина Архипенко (8,91%).

АО «НПО «Курганприбор» зарегистрировано в 2007 году в Кургане и действует в сфере производства оружия и боеприпасов. Это предприятие оборонно-промышленного профиля, что предполагает работу в регулируемой и поднадзорной среде. Генеральный директор Андрей Попов занимает должность с 5 июня 2026 года. По данным «СПАРК-Интерфакс» 2018 года, единственным акционером компании (100% долей) являлось ООО «Финансовые инновации», зарегистрированное в Курганской области.

В конце октября ПАО «Энергия» выплатило дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года. Общая сумма выплат составила 650,1 млн руб., что соответствует 5,2 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию. Летом она решила их не платить, направив на финансирование СВО 250 млн руб.
Анна Швечикова