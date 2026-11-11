Липецкая «Энергия» требует 270 млн рублей по договору поставки батареек

По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в городе Ельце Липецкой области в 1992 году. Компания специализируется на производстве первичных элементов, батарей и их частей, включая тяговые аккумуляторные батареи для погрузочно-подъемной техники и системы накопления энергии. Продукция предприятия используется на складах и промышленных объектах, в том числе в технике Toyota и Linde. Уставный капитал «Энергии» составляет 125,1 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Низкоус. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2025 год «Энергия» завершила с выручкой 22,6 млрд и чистой прибылью 1,8 млрд руб. Актуальные сведения о владельцах не раскрываются. На 2022 год крупнейшими акционерами были Галина Архипенко (25,5%), Владимир Сериков (22,99%), Юлия Серикова (20%), Владимир Архипенко (13,91%) и Ирина Архипенко (8,91%).

АО «НПО «Курганприбор» зарегистрировано в 2007 году в Кургане и действует в сфере производства оружия и боеприпасов. Это предприятие оборонно-промышленного профиля, что предполагает работу в регулируемой и поднадзорной среде. Генеральный директор Андрей Попов занимает должность с 5 июня 2026 года. По данным «СПАРК-Интерфакс» 2018 года, единственным акционером компании (100% долей) являлось ООО «Финансовые инновации», зарегистрированное в Курганской области.