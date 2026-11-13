В Индии заблокировали больше сотни сайтов по фальшивым судебным ордерам

Министерство связи приняло к исполнению два поддельных документа от судов штатов Раджастан и Аллахабад. На почту сотрудников ведомства поступили письма с поддельными бланками, украшенными национальным гербом, печатями и QR-кодами для проверки подлинности, которые на деле тоже оказались фальшивыми. На основе этих документов министерство выпустило официальные директивы для провайдеров, а сами бумаги были опубликованы на его официальном сайте.