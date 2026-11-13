В Индии заблокировали больше сотни сайтов по фальшивым судебным ордерам
Правительство Индии обязало интернет-провайдеров заблокировать 129 нелегальных букмекерских сайтов на основании поддельных судебных постановлений, которые чиновникам переслали замаскированные под юристов мошенники. Об этом узнало агентство Reuters, изучившее документы на сайте ведомства.
Министерство связи приняло к исполнению два поддельных документа от судов штатов Раджастан и Аллахабад. На почту сотрудников ведомства поступили письма с поддельными бланками, украшенными национальным гербом, печатями и QR-кодами для проверки подлинности, которые на деле тоже оказались фальшивыми. На основе этих документов министерство выпустило официальные директивы для провайдеров, а сами бумаги были опубликованы на его официальном сайте.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, индийская полиция уже запросила у министерства необходимую документацию. По словам одного из источников Reuters, ведомство планирует пересмотреть свои процедуры и ввести дополнительные проверки судебных постановлений перед блокировкой ресурсов. Все директивы, изданные на основании фальшивок, будут отменены, а связанные с ними документы — удалены с сайта.