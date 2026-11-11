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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

После смерти ректора Тамбовского госуниверситета вуз возглавила Яна Радюкова

Врио ректора Тамбовского государственного университета имени Державина (ТГУ) назначена проректор по образованию, молодежной политике и воспитательной работе Яна Радюкова. Об этом сообщается на сайте вуза. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены. 5 ноября в ДТП погиб 39-летний Павел Моисеев, руководивший университетом с 2022 года.
Врио ректора ТГУ имени Державина Яна Радюкова

Врио ректора ТГУ имени Державина Яна Радюкова

ТГУ имени Державина

Яне Радюковой 46 лет. Она родилась в Тамбове. Окончила ТГУ, имеет ученую степень кандидата экономических наук и звание доцента в степени менеджмента. С 2003 года работает в вузе, начала карьеру с должности инженера информационно-аналитического отдела. В 2008 году перешла на административную работу, в частности, занимала должность заведующей кафедрой финансов и банковского дела и кафедрой экономики и менеджмента. С 2022 года стала проректором. В 2022–2023 годах курировала проектное обучение и международную деятельность, в 2023–2024 — проектное обучение и допобразование, в 2024-м — довузовскую подготовку и допобразование. Образование, молодежная политика и воспитательная работа вошли в сферу ее контроля в октябре того же года.

Авария, в которой погиб Павел Моисеев, произошла утром 5 ноября в СНТ «Розлив» поселка Тригуляй пригородного Тамбовского округа. Перевернутый квадроцикл и тело водителя обнаружил местный житель. 7 ноября господина Моисеева похоронили на Воздвиженском кладбище в облцентре. В соцсетях вуза отметили, что в этот день должен был быть праздник — День образования университета.
Алина Морозова