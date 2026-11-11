После смерти ректора Тамбовского госуниверситета вуз возглавила Яна Радюкова

Яне Радюковой 46 лет. Она родилась в Тамбове. Окончила ТГУ, имеет ученую степень кандидата экономических наук и звание доцента в степени менеджмента. С 2003 года работает в вузе, начала карьеру с должности инженера информационно-аналитического отдела. В 2008 году перешла на административную работу, в частности, занимала должность заведующей кафедрой финансов и банковского дела и кафедрой экономики и менеджмента. С 2022 года стала проректором. В 2022–2023 годах курировала проектное обучение и международную деятельность, в 2023–2024 — проектное обучение и допобразование, в 2024-м — довузовскую подготовку и допобразование. Образование, молодежная политика и воспитательная работа вошли в сферу ее контроля в октябре того же года.