Россия договорилась о поставках зерна и силового оборудования в Афганистан
Москва и Кабул подписали большой пакет документов о сотрудничестве на российско-афганском деловом форуме, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, речь идет в том числе о поставках фармацевтических и медицинских изделий, зерна, муки, силового оборудования.
«Мы видим очень доброе отношение к нашей стране, очень хорошую память об исторических связях между нашими странами. На одной из встреч прозвучало: "Все, что построил Советский Союз, продолжает работать"»,— сказал господин Оверчук журналистам (цитата по ТАСС). Афганистан, по его словам, по подписанным документам будет поставлять России гранаты, свежие фрукты и сухофрукты.
«Мы также говорим об оказании содействия в модернизации энергетического сектора страны, говорим о развитии транспортно-логистического комплекса»,— добавил зампред правительства. Алексей Оверчук отметил, что Кабул хочет сотрудничать с Россией в области медицины.
Мероприятие проходило в Кабуле. В российскую делегацию вошли представители свыше 70 российских компаний в области агропромышленного комплекса, фармацевтики, строительства, горнорудной промышленности, нефтедобычи и нефтепереработки.