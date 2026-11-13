Россия договорилась о поставках зерна и силового оборудования в Афганистан

Москва и Кабул подписали большой пакет документов о сотрудничестве на российско-афганском деловом форуме, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, речь идет в том числе о поставках фармацевтических и медицинских изделий, зерна, муки, силового оборудования.