Собянин: в сторону Москвы с вечера 12 ноября летели 467 беспилотников
В сторону Московского региона с 18:00 12 ноября до 8:00 13 ноября летели 467 беспилотников ВСУ. Большую часть БПЛА удалось сбить на дальних рубежах, еще 144 — на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».
Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. К семи утра возобновили работу московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Шереметьево почти всю ночь принимал и отправлял самолеты штатно.