Собянин: в сторону Москвы с вечера 12 ноября летели 467 беспилотников

В сторону Московского региона с 18:00 12 ноября до 8:00 13 ноября летели 467 беспилотников ВСУ. Большую часть БПЛА удалось сбить на дальних рубежах, еще 144 — на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».