Законов много, а Гудермес один

В постановке вопроса заявителем «есть рациональное основание», считает юрист АНП «Зенит» Екатерина Подосенова, но давать точные прогнозы о позиции КС сложно. «Последствия травмы могут развиваться длительное время и не сразу приводить к инвалидности. Во избежание злоупотреблений важно различать такое развитие медицинских последствий,— указывает она.— Может возникнуть ситуация, когда сразу после травмы права на это пособие у человека еще нет, а к моменту возникновения такого права сумма, предусмотренная прежним законом, уже утратила покупательную способность». Именно этот юридический аспект, говорит эксперт, и требует конституционной оценки. Юрист также обращает внимание, что случай господина Сулина не единственный. В обзоре судебной практики ВС за 2016 год упоминается дело военнослужащей, которая при исполнении служебных обязанностей в 2000 году упала при высадке из машины, повредила позвоночник, а спустя несколько лет получила инвалидность. В 2016 года ВС постановил, что для определения размера пособия суд должен учитывать закон, действовавший на момент получения увечья, а именно — ФЗ «О борьбе с терроризмом» 1998 года. В выплате 300 тыс. женщине отказали.