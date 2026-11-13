Законов много, а Гудермес один
КС разберется с выплатой для участника боевых действий в Чечне
Конституционный суд рассмотрит жалобу бывшего бойца краснодарского ОМОНа, который много лет пытается получить компенсацию за военную травму. В 2002 году он получил увечья в бою в Гудермесе (Чечня), в 2011 году стал инвалидом. Заявитель просил присудить ему 300 тыс. руб. по действующему закону «О противодействии экстремизму», но суды согласны только на выделение 50 тыс. руб.— по старой редакции закона, действовавшей в 1998–2007 годах. В связи с этим ветеран просит проверить на конституционность действующее законодательство.
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу жителя Краснодарского края Андрея Сулина. В 2002 году, следует из судебных материалов (“Ъ” ознакомился с ними), он проходил службу в батальоне регионального подразделения ОМОНа, в апреле МВД командировало его в Чечню для участия в контртеррористической операции. 14 мая того же года омоновец Сулин выехал в Гудермес в составе колонны, обеспечивающей огневое прикрытие. Боевики обстреляли колонну из гранатометов и стрелкового оружия, в результате Андрей Сулин получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы. Спустя несколько лет он стал инвалидом второй группы. В 2011 году военно-врачебная комиссия МВД установила, что именно эта травма привела к инвалидности.
В 2020 году Андрей Сулин обратился в региональное МВД с просьбой выплатить ему компенсацию за ранение в соответствии с ч. 3 ст. 21 ФЗ «О противодействии терроризму».
В ней говорится, что лицам, принимавшим участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом и получившим увечья, повлекшие за собой наступление инвалидности, выплачивается единовременное пособие в размере 300 тыс. руб. МВД оставило заявление без внимания.
В июле 2021 года господин Сулин обратился в краснодарский суд с иском к МВД. Суд признал отказ ведомства неправомерным и обязал выплатить ему компенсацию, но в октябре того же года апелляционная инстанция отменила решение. Господин Сулин три года судился с МВД, дело дважды направляли на новое рассмотрение. В июле 2023 года апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда постановила: иск господина Сулина удовлетворить частично, отказ МВД признать неправомерным, возместить причинение вреда здоровью, выплатить компенсацию. Однако суд присудил мужчине не 300 тыс. руб., а 50 тыс. руб.— в соответствии с п. 3 ст. 20 ФЗ «О борьбе с терроризмом». Этот документ действовал в 1998–2007 годах, после чего ему на смену пришел действующий ныне закон «О противодействии экстремизму», согласно которому получившим инвалидность вследствие военной травмы полагаются уже 300 тыс. руб.
Суд счел, что назначать сумму выплаты заявителю нужно в соответствии с редакцией, которая действовала на момент получения травмы.
В декабре 2023 года это решение подтвердил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.
В жалобе, направленной в КС, мужчина указывает: довод кассационной инстанции «не совместим с конституционными принципами равенства и справедливости» (ч. 3 ст. 17, ст. 19 и ст. 55 Конституции РФ). Господин Сулин просит суд проверить на соответствие Конституции статью 21 ФЗ «О противодействии терроризму» 2007 года, которая заменила статью 20 ФЗ «О борьбе с терроризмом», действовавшего с 1998 года.
В постановке вопроса заявителем «есть рациональное основание», считает юрист АНП «Зенит» Екатерина Подосенова, но давать точные прогнозы о позиции КС сложно. «Последствия травмы могут развиваться длительное время и не сразу приводить к инвалидности. Во избежание злоупотреблений важно различать такое развитие медицинских последствий,— указывает она.— Может возникнуть ситуация, когда сразу после травмы права на это пособие у человека еще нет, а к моменту возникновения такого права сумма, предусмотренная прежним законом, уже утратила покупательную способность». Именно этот юридический аспект, говорит эксперт, и требует конституционной оценки. Юрист также обращает внимание, что случай господина Сулина не единственный. В обзоре судебной практики ВС за 2016 год упоминается дело военнослужащей, которая при исполнении служебных обязанностей в 2000 году упала при высадке из машины, повредила позвоночник, а спустя несколько лет получила инвалидность. В 2016 года ВС постановил, что для определения размера пособия суд должен учитывать закон, действовавший на момент получения увечья, а именно — ФЗ «О борьбе с терроризмом» 1998 года. В выплате 300 тыс. женщине отказали.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 3