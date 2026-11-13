Сервиз дочери Николая I продали на аукционе во Франции за €321 тыс.
Чайно-кофейный сервиз дочери императора Николая I, княгини Ольги, продали на аукционе Aguttes во Франции. Итоговая цена лота составила €321 тыс. при начальной стоимости €40-80 тыс., указано на сайте аукционного дома.
В набор входят самовар высотой 57 см, кофейник, чайник, сахарница, молочник и большой поднос овальной формы. Они изготовлены из серебра 875-й пробы и украшены растительными орнаментами, а ручки выполнены в виде крылатых фигур Психеи.
Мастера Карл Тегельстен и Хенрик Ланг изготовили его в 1840 году, в преддверии свадьбы княгини с наследным принцем Вюртембергским Карлом. Аукционный дом Aguttes отмечает, что комплект сохранился практически полностью.