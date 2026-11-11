Главе воронежской сети АЗС «Калина ойл» продлили арест в СИЗО

Главе компании «Калина ойл» вменяют незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и незаконное хранение оружия (ст. 172, 187 и 222 УК РФ). Максимальные санкции статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Официально суть уголовного дела предпринимателя не раскрывалась.