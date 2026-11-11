Главе воронежской сети АЗС «Калина ойл» продлили арест в СИЗО
Коминтерновский райсуд Воронежа продлил на два месяца заключение под стражей основателю сети заправок «Калина ойл» Валерию Борисову. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения будет действовать до 14 января.
В СИЗО господин Борисов содержится с начала сентября. Тогда по ходатайству УФСБ он был переведен под стражу из-под домашнего ареста, под которым находился с начала года.
Главе компании «Калина ойл» вменяют незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и незаконное хранение оружия (ст. 172, 187 и 222 УК РФ). Максимальные санкции статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Официально суть уголовного дела предпринимателя не раскрывалась.
В 2019 году Валерий Борисов был признан виновным в мошенническом возмещении НДС на сумму около 65 млн руб. Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии. Тогда господин Борисов полностью признал вину и погасил ущерб.