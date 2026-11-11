Коминтерновский район Воронежа остался без отопления и горячей воды до полуночи
Начавшееся вечером 10 ноября отключение отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Беговой, Хользунова, Лизюкова и бульваре Победы в Коминтерновском районе Воронежа продлится как минимум до 24:00 11 ноября. Об этом сообщил местный филиал «РИР энерго». Ограничения связаны с большим объемом ремонтных работ и сложностью подземных коммуникаций на аварийном участке.
«По остальным адресам Коминтерновского района, попавшим в зону снижения параметров подачи теплоносителя, наши специалисты продолжают регулировку режимов»,— отметили в филиале.
В региональном главке МЧС сообщили, что сегодня утром дежурному сообщили о повреждении трубопровода на улице 60-летия ВЛКСМ, 5. Из-за аварии горячая вода и отопление были отключены в 29 многоквартирных домах, двух детсадах и двух школах.
В конце сентября в Коминтерновском районе Воронежа отключали горячую воду ради планового ремонта. Ограничения должны были действовать меньше суток, но в итоге их продлили еще на два дня. Они затронули 138 многоквартирных домов.