Коминтерновский район Воронежа остался без отопления и горячей воды до полуночи

Начавшееся вечером 10 ноября отключение отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Беговой, Хользунова, Лизюкова и бульваре Победы в Коминтерновском районе Воронежа продлится как минимум до 24:00 11 ноября. Об этом сообщил местный филиал «РИР энерго». Ограничения связаны с большим объемом ремонтных работ и сложностью подземных коммуникаций на аварийном участке.