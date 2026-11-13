Глава Пентагона наградил сделавшего ему замечание военнослужащего

Глава Пентагона Пит Хегсет наградил медалью американского военнослужащего Томаса Иглесиаса, охранявшего Могилу Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов. Это произошло на следующий день после того, как часовой отчитал министра и группу высокопоставленных американских правительственных чиновников за смех и громкие разговоры у мемориала.