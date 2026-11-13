Глава Пентагона наградил сделавшего ему замечание военнослужащего
Глава Пентагона Пит Хегсет наградил медалью американского военнослужащего Томаса Иглесиаса, охранявшего Могилу Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов. Это произошло на следующий день после того, как часовой отчитал министра и группу высокопоставленных американских правительственных чиновников за смех и громкие разговоры у мемориала.
Церемония награждения опубликована в соцсети Х Пита Хегсета. Фотографии вручения награды сопровождены подписью: «Мы любим солдат. Мы любим знамена. Молодец, специалист. Продолжайте в том же духе, патриоты».
Ранее сообщалось, что 11 ноября — после церемонии возложения венков с участием президента США Дональда Трампа — Пит Хегсет с супругой, главой аппарата Рики Буриа и старшими советниками задержались у мемориала ради группового фото. Кто-то из участников группы начал громко смеяться и разговаривать. В этот момент часовой прервал патрулирование, резко повернулся к чиновникам и крикнул: «Все посетители обязаны всегда сохранять атмосферу тишины и уважения!» Инцидент попал на камеры репортеров, освещавших церемонию.