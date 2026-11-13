Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали в США почти за $5 млн

Меч появлялся в одной из самых известных сцен серии фильмов. В конце пятого эпизода Дарт Вейдер призывает Люка Скайуокера перейти на «темную сторону» и произносит фразу: «Нет, я твой отец». В 2010-х в интернете появилось множество мемов с этим отрывком.