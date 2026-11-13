Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали в США почти за $5 млн
Реквизит со съемок фильмов «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая» — световой меч Дарта Вейдера — продали на аукционе торгового дома Heritage Auctions в США за $4,8 млн. Это самый дорогой предмет, связанный с кинофраншизой, который когда-либо был продан на аукционе.
Меч появлялся в одной из самых известных сцен серии фильмов. В конце пятого эпизода Дарт Вейдер призывает Люка Скайуокера перейти на «темную сторону» и произносит фразу: «Нет, я твой отец». В 2010-х в интернете появилось множество мемов с этим отрывком.
Ранее самым дорогим проданным на аукционе предметом из «Звездных войн» был световой меч Люка Скайуокера из того же эпизода. Летом 2026 года его продали за $3,75 млн.