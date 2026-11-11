В Орловской области погрузка на железной дороге выросла на 26%
В период с января по октябрь 2026 года на железной дороге в Орловской области в вагоны и контейнеры было погружено более 1 млн т грузов, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает Московская железная дорога (МЖД) — филиал ОАО «РЖД». По росту погрузки область вошла в число лидеров среди регионов МЖД.
Железной дорогой, среди прочего, было погружено:
зерна — 531,5 тыс. т (+82,9%);
остальных продовольственных товаров — 111,0 тыс. т (–15,2%);
строительных грузов — 128,1 тыс. т (–25,6%);
лома черных металлов — 84,7 тыс. т (+32,3%);
жмыхов — 64,5 тыс. т (+45,9%);
сахара — 61,5 тыс. т (+9,8%).
Только за октябрь погрузили 170 тыс. т грузов. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.
Ранее, в начале ноября, Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) впервые организовала движение контейнерного поезда с аграрной продукцией из Тамбовской области в Китай. Как сообщал «Ъ-Черноземье», состав с 1,5 тыс. т гороха отправился со станции Платоновка до станции Чэнсян в провинции Сычуань.