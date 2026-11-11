В Орловской области погрузка на железной дороге выросла на 26%

В период с января по октябрь 2026 года на железной дороге в Орловской области в вагоны и контейнеры было погружено более 1 млн т грузов, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает Московская железная дорога (МЖД) — филиал ОАО «РЖД». По росту погрузки область вошла в число лидеров среди регионов МЖД.