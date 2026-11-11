Бюджет Курской области на 2027 год спланирован с дефицитом 6,6 млрд рублей

Доходы бюджета планируются на 20,1 млрд руб. (на 17,4%) меньше прогнозируемых поступлений к первому чтению 2026-го. Как пояснили в облдуме, «меньше они, потому что в этом году при формировании к первому чтению бюджетов субъектов практически отсутствуют федеральные трансферты в связи с изменением методики их распределения». Трансферты будут распределены только ко второму чтению, поэтому параметры бюджета значительно изменятся и потребуют уточнения с учетом поступлений с федерального уровня.