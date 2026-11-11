Бюджет Курской области на 2027 год спланирован с дефицитом 6,6 млрд рублей
Параметры проекта бюджета Курской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов были озвучены в ходе рабочей встречи в облдуме 11 ноября накануне публичных слушаний по главному финансовому документу региона. Доходы областной казны в следующем году к первому чтению планируются в объеме 95,7 млрд руб., а расходы — 102,3 млрд руб. Дефицит запланирован в размере 6,6 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе Курской областной думы.
Доходы бюджета планируются на 20,1 млрд руб. (на 17,4%) меньше прогнозируемых поступлений к первому чтению 2026-го. Как пояснили в облдуме, «меньше они, потому что в этом году при формировании к первому чтению бюджетов субъектов практически отсутствуют федеральные трансферты в связи с изменением методики их распределения». Трансферты будут распределены только ко второму чтению, поэтому параметры бюджета значительно изменятся и потребуют уточнения с учетом поступлений с федерального уровня.
Расходы запланированы на 17,7 млрд руб. (на 14,7%) меньше, чем в 2026-м к первому чтению. Большая часть расходов имеет социальную направленность. В структуре бюджета-2027 средства распределены следующим образом:
образование — 29 млрд руб.,
национальная экономика — 17,2 млрд руб.;
общегосударственные вопросы — 10 млрд руб.;
здравоохранение — 8,7 млрд, ЖКХ — 6 млрд руб.;
межбюджетные трансферты общего характера — 2,8 млрд руб.;
обслуживание госдолга — 2 млрд руб.;
национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,7 млрд руб.
На социально-культурную сферу предусмотрено 62 млрд руб., или 60,5% всех расходов без учета зарезервированных средств на социально значимые мероприятия. Межбюджетные трансферты муниципалитетам составят 34,2 млрд руб.
На 2028 год доходы бюджета региона запланированы в объеме 98,7 млрд руб., а на 2029-й — 104,1 млрд руб. Расходы соответственно планируются в размере 101,3 млрд руб. и 105,1 млрд руб.
Публичные слушания по исполнению бюджета пройдут 12 ноября.
В октябре «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по итогам первого полугодия 2026-го наибольшее снижение доходов среди консолидированных бюджетов субъектов РФ в номинальном выражении было отмечено в Курской области, где они снизились на 40,9 млрд руб., или на 36,2%. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ уменьшились в 42 регионах, но наибольшее снижение зафиксировали опять же в Курской области — в 2,9 раза. Аналитики связывают это со снижением объема перечисленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов.