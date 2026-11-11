В Белгороде вынесен приговор за хищения при рекультивации свалки

Предприниматель признан виновным в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 159 и 174.1 УК РФ). Суд установил, что при исполнении госконтракта стоимостью почти 1,5 млрд руб. подрядчик закупал дешевые материалы, не соответствующие ГОСТу, внося в отчетные документы ложные сведения о затратах. В результате было похищено около 10% от суммы контракта.