В Белгороде вынесен приговор за хищения при рекультивации свалки
Белгородский областной суд ужесточил приговор владельцу подмосковного ООО «Строительные технологии» Василию Болашову. За хищение 146 млн руб. при рекультивации городской свалки назначенные ему Свердловским райсудом три года колонии-поселения заменены на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Осужденный взят под стражу, пишет «Ъ».
Предприниматель признан виновным в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 159 и 174.1 УК РФ). Суд установил, что при исполнении госконтракта стоимостью почти 1,5 млрд руб. подрядчик закупал дешевые материалы, не соответствующие ГОСТу, внося в отчетные документы ложные сведения о затратах. В результате было похищено около 10% от суммы контракта.
После задержания Василий Болашов признал вину, заключил досудебное соглашение и частично компенсировал ущерб. Свердловский райсуд Белгорода изначально изменил категорию преступления на менее тяжкую, однако апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры, посчитавшей приговор неоправданно мягким. Адвокат осужденного Руслан Лапшин сообщил «Ъ», что обжалует ужесточение наказания в кассации.