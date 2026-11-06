Главные новости за 6 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
В Ленинский районный суд Воронежа направлено уголовное дело о хищении средств при исполнении государственного контракта. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено учредителю компании «Вега-Строй» (по данным Rusprofile, фирмой владеет Ольга Панкратова). По версии надзорного ведомства, махинации с поставками оборудования и строительных материалов нанесли ущерб свыше 10 млн руб.
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск налоговой службы о солидарном взыскании 2,82 млрд руб. с Анатолия Чекменева (бывшего бенефициара воронежского завода «Рудгормаш»), а также его родственников и подконтрольных структур.
Министерство финансов Белгородской области заключило контракт с банком ВТБ об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 4 млрд руб. Привлеченные средства направят на покрытие бюджетного дефицита и погашение долговых обязательств. Стоимость соглашения составила 950,7 млн при начальных 990,3 млн руб.
В Курской области с 1 января 2027 года величина прожиточного минимума на душу населения вырастет с действующих 16,5 тыс. до 17,6 тыс. руб. Рост показателя составит около 1,1 тыс. руб.
Совет директоров липецкого ПАО «Энергия» рекомендовал направить на дивиденды за девять месяцев 2026 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 7,6 тыс. руб. на акцию. Исходя из объема выпуска в 125 055 голосующих ценных бумаг, общая сумма выплат акционерам завода может составить порядка 950,4 млн руб.
Налоговые органы Орловской области рассчитали гражданам 1,4 млрд руб. НДФЛ с процентных доходов. Сумма выросла в 2,5 раза (на 1 млрд руб.) по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Оплатить начисления по сводным уведомлениям физлицам предстоит до 1 декабря.
В Ленинский районный суд Тамбова передают уголовное дело индивидуального предпринимателя Павлика Багдасаряна, обвиняемого в попытке хищения бюджетных средств и фальсификации отчетности при дорожном ремонте. В мае 2025 года бизнесмен получил контракт на восстановление проезда по Кронштадтской площади в Тамбове стоимостью 3,1 млн руб. Следствие считает, что подрядчик предоставил недостоверные документы и рассчитывал незаконно присвоить 3 млн руб. Фигурант вину признал полностью.