В Тамбове бизнесмен ответит в суде за попытку мошенничества по госконтракту

По данным Rusprofile, Павлик Багдасарян был зарегистрирован как ИП в селе Бокино, административно входящем в Тамбов, в мае 2021 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. С 2023 года он выиграл 11 госконтрактов на 23 млн руб. в сумме.

В июле 2026 года проиграл арбитражный спор с тамбовским МБУ «Дирекция городских дорог». Суд удовлетворил требование учреждения о взыскании с подрядчика 284,5 тыс. руб. штрафа по муниципальному контракту.