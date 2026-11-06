В Тамбове бизнесмен ответит в суде за попытку мошенничества по госконтракту
По данным Rusprofile, Павлик Багдасарян был зарегистрирован как ИП в селе Бокино, административно входящем в Тамбов, в мае 2021 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. С 2023 года он выиграл 11 госконтрактов на 23 млн руб. в сумме.
В июле 2026 года проиграл арбитражный спор с тамбовским МБУ «Дирекция городских дорог». Суд удовлетворил требование учреждения о взыскании с подрядчика 284,5 тыс. руб. штрафа по муниципальному контракту.
По данным портала госзакупок, контракт был заключен в мае 2025 года. Он предполагал ремонт автодороги на Кронштадтской площади от улицы Ленинградской до улицы Кронштадтской в Тамбове. Стоимость работ оценивалась в 3,1 млн руб.
К исполнению обязательств подрядчик так и не приступил. В декабре того же года соглашение расторгли в связи с односторонним отказом заказчика — МБУ «Дирекция городских дорог».