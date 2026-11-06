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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

В Тамбове бизнесмен ответит в суде за попытку мошенничества по госконтракту

Прокуратура Тамбовской области готовится передать в Ленинский райсуд облцентра уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) при исполнении госконтракта. Обвиняемый признал свою вину. Об этом сообщили в ведомстве. Согласно данным Rusprofile, соглашение было заключено с местным индивидуальным предпринимателем (ИП) Павликом Багдасаряном.

По данным Rusprofile, Павлик Багдасарян был зарегистрирован как ИП в селе Бокино, административно входящем в Тамбов, в мае 2021 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. С 2023 года он выиграл 11 госконтрактов на 23 млн руб. в сумме.

В июле 2026 года проиграл арбитражный спор с тамбовским МБУ «Дирекция городских дорог». Суд удовлетворил требование учреждения о взыскании с подрядчика 284,5 тыс. руб. штрафа по муниципальному контракту.

  • По данным портала госзакупок, контракт был заключен в мае 2025 года. Он предполагал ремонт автодороги на Кронштадтской площади от улицы Ленинградской до улицы Кронштадтской в Тамбове. Стоимость работ оценивалась в 3,1 млн руб.

  • К исполнению обязательств подрядчик так и не приступил. В декабре того же года соглашение расторгли в связи с односторонним отказом заказчика — МБУ «Дирекция городских дорог».

По версии следствия, при выполнении ремонта указанной дороги фигурант пытался завладеть деньгами заказчика в размере 3 млн руб., однако не смог довести задуманное до конца. Сотрудники учреждения обнаружили отсутствие исполнительной документации и не соответствие качества, видов используемых материалов, объема работ требованиям контракта. На фоне этого «Дирекция городских дорог» отказалась оплачивать ремонт.
В начале октября «Ъ-Черноземье» сообщал о передаче в Октябрьский райсуд Тамбова уголовного дела о хищении 230 млн руб. при капремонте участка автодороги. Обвиняемым выступил 53-летний гендиректор местного банкротящегося ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» Роман Зудин.
Алина Морозова