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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

В Курской области прожиточный минимум вырастет до 17,6 тысячи рублей

С 1 января 2027 года величина прожиточного минимума на душу населения составит в Курской области 17,6 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства. Сейчас минимум составляет 16,5 тыс. руб. Таким образом, рост показателя составит порядка 1,1 тыс. руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По отдельным категориям прожиточный минимум в следующем году будет увеличен:

  • для трудоспособного населения — с 18 до 19,2 тыс. руб.;

  • для пенсионеров — с 14,2 до 15,1 тыс. руб.;

  • для детей — с 16 до 17,1 тыс. руб.

Величина прожиточного минимума применяется для оценки уровня жизни населения региона при разработке и реализации социальных программ, а также для установления мер государственной социальной помощи, социальных доплат к пенсиям и пособий.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году утвердили в размере 16,8 тыс. руб. с его ростом относительно 2026-го примерно на 1,1 тыс. В Белгородской области показатель на душу населения составит 17 тыс. руб., также увеличившись по сравнению с текущим годом на 1,1 тыс.
Денис Данилов