В Курской области прожиточный минимум вырастет до 17,6 тысячи рублей
С 1 января 2027 года величина прожиточного минимума на душу населения составит в Курской области 17,6 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства. Сейчас минимум составляет 16,5 тыс. руб. Таким образом, рост показателя составит порядка 1,1 тыс. руб.
По отдельным категориям прожиточный минимум в следующем году будет увеличен:
для трудоспособного населения — с 18 до 19,2 тыс. руб.;
для пенсионеров — с 14,2 до 15,1 тыс. руб.;
для детей — с 16 до 17,1 тыс. руб.
Величина прожиточного минимума применяется для оценки уровня жизни населения региона при разработке и реализации социальных программ, а также для установления мер государственной социальной помощи, социальных доплат к пенсиям и пособий.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Тамбовской области прожиточный минимум в 2027 году утвердили в размере 16,8 тыс. руб. с его ростом относительно 2026-го примерно на 1,1 тыс. В Белгородской области показатель на душу населения составит 17 тыс. руб., также увеличившись по сравнению с текущим годом на 1,1 тыс.