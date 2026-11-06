ВТБ откроет Белгородской области кредитную линию на 4 млрд для погашения долгов
Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заключило контракт с банком ВТБ на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 4 млрд руб. Итоговая стоимость соглашения составила 950,7 млн при начальной цене в 990,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Кредитная линия привлекается с плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора на срок 548 календарных дней с момента подписания соглашения. Средства предназначены для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств Белгородской области. Услуги банка оплатят из средств областной казны.
По состоянию на 1 октября 2026 года объем государственного долга Белгородской области снизился до 43,3 млрд руб. Из этой суммы 25,2 млрд руб. приходилось на бюджетные кредиты, 17,9 млрд руб. составляли обязательства перед коммерческими банками, еще 0,2 млрд руб. — государственные гарантии.
На этой неделе стало известно, что администрация Старооскольского городского округа Белгородской области начала поиск финансовой организации для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 450 млн руб. Начальная цена контракта определена в 157,1 млн руб. Прием заявок от финансовых организаций продлится до 11 ноября, а подвести итоги торгов планируют 13 ноября.