ВТБ откроет Белгородской области кредитную линию на 4 млрд для погашения долгов

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заключило контракт с банком ВТБ на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 4 млрд руб. Итоговая стоимость соглашения составила 950,7 млн при начальной цене в 990,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.