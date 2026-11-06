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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Липецкая «Энергия» может выплатить 950 млн дивидендов за девять месяцев 2026-го

Совет директоров липецкого ПАО «Энергия» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 7,6 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию. Средства планируется выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет. Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия корпоративной информации от 6 ноября.
С учетом данных отчетности эмитента, где фигурируют 125 055 голосующих ценных бумаг, совокупный объем распределяемых средств может составить около 950,4 млн руб.
Окончательное решение по утверждению дивидендов примут акционеры общества в ходе внеочередного заочного голосования, итоги которого подведут 10 декабря 2026 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, зафиксируют 17 ноября.
Датой составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, совет директоров предложил определить 21 декабря 2026 года. Перечисление средств номинальным держателям и доверительным управляющим планируется осуществить в течение 10 рабочих дней после дивидендной отсечки, остальным зарегистрированным в реестре лицам — в течение 25 рабочих дней.

По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце в 1992 году. Компания специализируется на производстве первичных элементов, батарей и их частей, включая тяговые аккумуляторные батареи для погрузочно-подъемной техники и системы накопления энергии. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2025 год «Энергия» завершила с выручкой 22,6 млрд и чистой прибылью 1,8 млрд руб. Генеральный директор — Алексей Низкоус. Продукция предприятия используется на складах и промышленных объектах, в том числе в технике Toyota и Linde. Уставный капитал «Энергии» составляет 125,1 тыс. руб. Актуальные сведения о владельцах не раскрываются. На 2022 год крупнейшими акционерами были Галина Архипенко (25,5%), Владимир Сериков (22,99%), Юлия Серикова (20%), Владимир Архипенко (13,91%) и Ирина Архипенко (8,91%).

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что за девять месяцев 2025 года ПАО «Энергия» перечислило акционерам 650,1 млн руб. дивидендов. Однако в июне 2026-го собрание акционеров решило отказаться от итоговых выплат по результатам всего 2025 года: оставшуюся часть чистой прибыли распределили на обновление производственных мощностей, капремонт, социальные программы завода и поддержку участников СВО.
Кабира Гасанова