Орловчанам начислили 1,4 млрд рублей НДФЛ по процентным доходам

В УФНС также напомнили, что доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода. Если по условиям договора проценты зачисляются в счет пополнения того же вклада, то доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором произведено зачисление процентов. Проценты, возвращенные банку вкладчиком в связи с досрочным получением вклада, налогом не облагаются. При этом банк обязан подать в налоговый орган уточненную информацию о суммах фактически выплаченных процентов за соответствующие годы.