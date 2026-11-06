Орловчанам начислили 1,4 млрд рублей НДФЛ по процентным доходам
В 2026 году жителям Орловской области начислили 1,4 млрд руб. НДФЛ по процентным доходам, что в 2,5 раза, или на 1 млрд руб. больше, чем в 2025-м. Об этом 5 ноября рассказали в региональном управлении ФНС. Суммы налога на доходы физических лиц, предназначенного к уплате, наряду с имущественными налогами включены в сводные налоговые уведомления, исполнить которые необходимо не позднее 1 декабря.
Для налогообложения НДФЛ учитывается процентный доход, полученный по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках как налоговыми резидентами РФ, так и нерезидентами. Ставка НДФЛ в отношении процентных доходов, полученных в банках на территории РФ, для налоговых резидентов составляет 13%, если сумма таких доходов за год не более 2,4 млн руб. Если сумма доходов превышает 2,4 млн руб., к сумме превышения применяется ставка 15%. Для лиц, не являющихся налоговыми резидентами, ставка НДФЛ также составляет 15%.
В УФНС также напомнили, что доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода. Если по условиям договора проценты зачисляются в счет пополнения того же вклада, то доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором произведено зачисление процентов. Проценты, возвращенные банку вкладчиком в связи с досрочным получением вклада, налогом не облагаются. При этом банк обязан подать в налоговый орган уточненную информацию о суммах фактически выплаченных процентов за соответствующие годы.
В конце прошлого месяца сообщалось, что с 1 февраля по 1 сентября 2026 года на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) перешли 18,7 тыс. организаций и ИП Черноземья. По данным «СПАРК-Интерфакс», больше всего переходов зафиксировано в Орловской области — 6,1 тыс. и Белгородской — 5,6 тыс. В Курской и Тамбовской областях их значительно меньше — 1,2 тыс. и 1 тыс. соответственно. Эксперты связывают разницу с плотностью предпринимательской среды, отраслевой спецификой и сроками присоединения регионов к эксперименту. При этом ФНС обсуждает подготовку концепции единого переходного спецрежима.