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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Владелице воронежского ООО «Вега-Строй» грозит до десяти лет лишения свободы

За хищение из бюджета свыше 10 млн будут судить владелицу воронежской фирмы
Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 10 млн руб. в отношении учредителя ООО «Вега-Строй». Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Женщину обвиняют в махинациях с оборудованием и материалами при исполнении государственного контракта. По данным Rusprofile, единственным учредителем организации является Ольга Панкратова.

Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «Вега-Строй» было зарегистрировано в октябре 2004 года в Воронеже. Основной вид — столярные и плотничные работы. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором фирмы выступает Ирина Быхова. В 2025 году выручка ООО «Вега-Строй» составила 39,6 млн рублей, снизившись на 46,8% к уровню 2024-го (74,5 млн). Чистая прибыль (3,5 млн руб.) сменилась убытком 145 тыс. руб.

Следствие считает, что Ольга Панкратова, являясь финансовым директором коммерческой организации, с мая по декабрь 2020 года использовала при исполнении госконтракта материалы и оборудование, не соответствовавшие проектно-сметной документации. Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки. Действия квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

  • В 2019 и 2020 годах ООО «Вега-Строй» выигрывало в том числе тендеры на работы в учреждениях здравоохранения и соцучреждениях. В частности, в мае 2020-го с фирмой подписали контракт на капитальный ремонт областного реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста (Калининградская, 110). Стоимость соглашения составила 122,9 млн руб. По информации ЕИС «Закупки», подрядчик исполнил обязательства на 121,8 млн руб. Вся сумма была оплачена госзаказчиком. В конце февраля 2021-го контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В конце октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 45 млн руб. при реконструкции Петровской набережной. Фигурантами являются бывший руководитель городского управления строительной политики Евгений Шишкин, экс-директор МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким, замминистра строительства региона Виталий Жебин, а также владелец подрядчиков ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко. Дело направлено в Ленинский райсуд Воронежа.
Денис Данилов