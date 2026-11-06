Владелице воронежского ООО «Вега-Строй» грозит до десяти лет лишения свободы
ООО «Вега-Строй» было зарегистрировано в октябре 2004 года в Воронеже. Основной вид — столярные и плотничные работы. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором фирмы выступает Ирина Быхова. В 2025 году выручка ООО «Вега-Строй» составила 39,6 млн рублей, снизившись на 46,8% к уровню 2024-го (74,5 млн). Чистая прибыль (3,5 млн руб.) сменилась убытком 145 тыс. руб.
В 2019 и 2020 годах ООО «Вега-Строй» выигрывало в том числе тендеры на работы в учреждениях здравоохранения и соцучреждениях. В частности, в мае 2020-го с фирмой подписали контракт на капитальный ремонт областного реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста (Калининградская, 110). Стоимость соглашения составила 122,9 млн руб. По информации ЕИС «Закупки», подрядчик исполнил обязательства на 121,8 млн руб. Вся сумма была оплачена госзаказчиком. В конце февраля 2021-го контракт был расторгнут по соглашению сторон.