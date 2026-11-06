Владелице воронежского ООО «Вега-Строй» грозит до десяти лет лишения свободы

В 2019 и 2020 годах ООО «Вега-Строй» выигрывало в том числе тендеры на работы в учреждениях здравоохранения и соцучреждениях. В частности, в мае 2020-го с фирмой подписали контракт на капитальный ремонт областного реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста (Калининградская, 110). Стоимость соглашения составила 122,9 млн руб. По информации ЕИС «Закупки», подрядчик исполнил обязательства на 121,8 млн руб. Вся сумма была оплачена госзаказчиком. В конце февраля 2021-го контракт был расторгнут по соглашению сторон.