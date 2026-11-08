Главные новости недели в Нижегородской области к 8 ноября
Нижегородский минфин намерен привлечь кредиты еще на 19 млрд руб. Ведомство объявило 19 тендеров на открытие возобновляемых кредитных линий по 1 млрд руб. каждая.
Профессор МГТУ «Станкин» Рамиль Нежметдинов назначен директором университета «Неймарк» в Нижнем Новгороде. Прежний директор Гульнара Биккулова покинула должность в мае.
Яна Гончарова назначена и. о. директора департамента экономики Нижнего Новгорода. С начала года она была и. о. директора департамента сельского хозяйства.
Питание подорожало для многих школьников в Нижнем Новгороде. Мэрия ввела единые тарифы для «старого» Нижнего Новгорода и Кстовского района.
Дочь первого нижегородского губернатора Бориса Немцова заочно приговорили к четырем годам. Жанну Немцову (объявлена в России иноагентом) признали виновной в организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ.
Второй в России федеральный технопарк по подготовке мастеров производственного обучения открыли в Нижнем Новгороде. В учреждении создано 28 лабораторий, отвечающих потребностям восьми отраслей экономики.
Депутата заксобрания Нижегородской области Александра Тимофеева отправили под домашний арест по делу о взятке. Ему инкриминируют получение 1 млн руб. за помощь коммерческой организации в получении муниципального контракта в Городце.
Минград опубликовал проект решения о комплексном развитии территории закрытого стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде. Проект предусматривает строительство нового спортцентра на месте стадиона и возведение на соседних участках домов высотой до 140 м.
Пассажирское электросудно «Пожарский» спустили на воду в Нижегородской области. В навигацию 2027 года его и аналогичное судно «Минин» планируют запустить между Нижним Новгородом и Бором.