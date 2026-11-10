«Лишь к сорока начинает проясняться в голове»

В 23 года Армани работал оформителем витрин в универмаге, затем закупщиком ткани, в 30 лет пошел в помощники к модельеру, а в 1975 году, в 41 год, создал собственный бренд. Сам он считал, что это совсем не поздно. По его словам, лишь к сорока у человека начинает проясняться в голове. По крайней мере, за себя Армани говорил уверенно: сорокалетний, он понимал, чего хочет и как этого добиться.