The Economist: США предложили изменить границы Донбасса для завершения конфликта

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что под контролем Украины остается чуть больше 10% территории ДНР и 16,5% Запорожской области. ЛНР находится под полным контролем России. Переход Донбасса под полный контроль России — одно из условий российских властей для урегулирования конфликта.