The Economist: США предложили изменить границы Донбасса для завершения конфликта
США предложили «картографическую уловку» для урегулирования конфликта на Украине. Идея заключается в том, чтобы изменить границы ДНР и ЛНР. Россия сможет установить полный контроль над Донбассом, а Украине не придется покидать отдельные города, которые она удерживает. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.
Еще одно обсуждаемое США предложение — вернуть Россию на европейские энергетические рынки. Самым сложным вопросом для урегулирования конфликта остаются гарантии безопасности для Украины, подчеркнул собеседник издания.
В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что под контролем Украины остается чуть больше 10% территории ДНР и 16,5% Запорожской области. ЛНР находится под полным контролем России. Переход Донбасса под полный контроль России — одно из условий российских властей для урегулирования конфликта.
По информации Politico, вопрос территорий станет темой второго дня переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Представители России и Украины в частном порядке заявили о готовности проявить гибкость в этом вопросе, утверждают источники издания.