Федеральный технопарк профобразования открыли в Нижнем Новгороде

Директор технопарка, нижегородского филиала «Института развития профессионального образования» Александр Табаков рассказал, что в учреждении создано 28 лабораторий, отвечающих потребностям восьми отраслей российской экономики. Образовательные программы разрабатываются с крупными работодателями, среди которых он назвал Ростех, Росатом и «Сибур». В технопарке уже обучаются тысячи человек.