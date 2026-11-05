Федеральный технопарк профобразования открыли в Нижнем Новгороде
Второй в России федеральный технопарк по подготовке мастеров производственного обучения открыли в здании бывшего «Нижполиграфа» в Нижнем Новгороде 5 ноября. В церемонии по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Первый такой технопарк открыли в 2023 году в Калуге.
Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, на нижегородской площадке представлены такие отрасли, как информационные технологии, туризм, строительство, гостеприимство, химическая промышленность. До сегодняшнего дня технопарк функционировал в тестовом режиме.
Директор технопарка, нижегородского филиала «Института развития профессионального образования» Александр Табаков рассказал, что в учреждении создано 28 лабораторий, отвечающих потребностям восьми отраслей российской экономики. Образовательные программы разрабатываются с крупными работодателями, среди которых он назвал Ростех, Росатом и «Сибур». В технопарке уже обучаются тысячи человек.