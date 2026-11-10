Прелюдия к партийным войнам

Джеффрис напомнил, что требовал отставки министра еще в 2025 году, задолго до нынешней эскалации, и выразил надежду, что «национальный кошмар под названием “Пит Хегсет” может закончиться на этой неделе, если президент примет такое решение». В противном случае за дело может взяться Палата представителей, причем даже в нынешнем составе и на двухпартийной основе. И здесь Джеффрис отнюдь не выдал желаемое за действительное: резолюция об импичменте главы Пентагона исходит из рядов самой Республиканской партии, многие члены которой винят иранскую кампанию в своем громком провале на выборах.