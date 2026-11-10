Прелюдия к партийным войнам
Чем грозит обернуться сессия «хромой утки» в США
9 ноября в Вашингтоне открылась сессия «хромой утки» — так называют период, когда проигравшая партия досиживает последние недели до передачи власти оппонентам. И республиканцы, и демократы заверяют, что готовы работать вместе на благо Америки. Но первая же речь лидера победивших на выборах демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса обозначила, что легкой жизни у страны в условиях жесткого противостояния двух ветвей власти не будет. В ближайшее время Америку, вероятно, ждут слушания по импичменту главы Пентагона, череда расследований против окружения президента и бюджетные войны с угрозой новых шатдаунов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.
Стратегию демократов после победы на промежуточных выборах в Конгресс Хаким Джеффрис четко обрисовал уже на первой официальной пресс-конференции после итогов голосования. Он обозначил ее так: жесткий надзор за исполнительной властью и ликвидация коррупционных схем Белого дома.
«Американский народ проголосовал за кардинальные перемены... Демократы в Палате представителей сосредоточатся на доступности, подотчетности... Мы намерены искоренить коррупцию, где бы она ни находилась, и привлечь к ответу мошенников, которые обрушили ее на американский народ»,— заявил он в первых же фразах.
Законодатель прямо связал взлетевшие до небес цены на продукты, бензин и жилье с иранской кампанией. Центральным моментом выступления стала безоговорочная поддержка резолюции об отрешении от должности главы Пентагона Пита Хегсета. «Что касается резолюции об импичменте Хегсета — твердое “да”. Пит Хегсет злоупотребил властью, подорвал национальную безопасность Америки и стал архитектором безрассудной, разорительной и провальной “войны по выбору” в Иране, которая взвинтила цены на бензин для простых американцев и сделала страну менее защищенной. Иран сейчас сильнее, чем до начала операции “Эпический провал” под руководством Пита Хегсета»,— заявил политик, переиначив официальное название кампании «Эпическая ярость».
Джеффрис напомнил, что требовал отставки министра еще в 2025 году, задолго до нынешней эскалации, и выразил надежду, что «национальный кошмар под названием “Пит Хегсет” может закончиться на этой неделе, если президент примет такое решение». В противном случае за дело может взяться Палата представителей, причем даже в нынешнем составе и на двухпартийной основе. И здесь Джеффрис отнюдь не выдал желаемое за действительное: резолюция об импичменте главы Пентагона исходит из рядов самой Республиканской партии, многие члены которой винят иранскую кампанию в своем громком провале на выборах.
Ситуация во многом осложняется тем, что 11 декабря истекает срок временной резолюции о финансировании федерального правительства. Для республиканцев эта сессия — последний шанс принять более или менее приемлемый для них бюджет. Но в Палате представителей их большинство хрупкое, в Сенате провести бюджет будет еще труднее: для этого потребуется 60 из 100 голосов, и без демократов не обойтись. Для тех же сессия — возможность не допустить новых многомиллиардных траншей на войну.
Республиканцы попытаются спешно провести ежегодный закон о национальной обороне (NDAA), принятие которого буксует из-за крайней непопулярности войны. Эксперты не исключают, что отставка министра Хегсета может стать разменной монетой в торге вокруг этих двух документов.
Как сообщает The Fiscal Times, Джеффрис и его соратники склоняются к очередной временной резолюции, которая перенесет принятие полноценного годового бюджета на весну 2027 года, когда обе палаты перейдут под контроль демократов. «Чего мы точно не допустим, так это продолжения курса “или по-моему, или никак”, которым республиканцы следуют с начала этого президентства. Он завел их в глубокий политический тупик»,— заявил журналистам лидер демократического меньшинства.
Поиск компромиссов осложняет и то, что обе стороны, несмотря на заявления о готовности к сотрудничеству, продолжают повышать ставки. Журналисты спросили Джеффриса, как демократы намерены взаимодействовать с Белым домом в условиях разделенного правления. Репортеры напомнили о сообщениях, что зять Трампа Джаред Кушнер якобы советовал парламентарию наладить контакт с аппаратом президента, который после отставки Сюзи Уайлз теперь возглавляет Стивен Миллер. Лидер демократов категорически отверг такую возможность: «Стивен Миллер — законченный расист. Его послужной список говорит сам за себя, и у меня нет ни малейшего интереса работать с подобным человеком».
Демократы не просто отказываются работать с администрацией, а уже подготовили плацдарм для расследований против членов правительства и ближайшего окружения Трампа.
Работа началась за несколько месяцев до выборов, когда шансы Демпартии на победу стали стремительно расти. Как сообщает Associated Press, Джеффрис ранее поручил ключевым демократам в комитетах Роберту Гарсии (Комитет по надзору) и Джейми Раскину (Юридический комитет) сформировать доказательную базу и наглядно увязать ущерб от коррупции при Трампе с кризисом стоимости жизни. В ночь победы Гарсия опубликовал в соцсети X лаконичное предостережение фигурантам будущих расследований: «Нанимайте адвокатов».
По данным СМИ, под пристальным вниманием законодателей окажется возможная инсайдерская торговля самого президента: согласно его финансовым декларациям, он совершил тысячи сделок с акциями, часть из которых по времени совпала с решениями правительства в отношении этих компаний. Еще одна тема — возможный конфликт интересов Джареда Кушнера, который совмещал роль неформального советника Трампа по внешней политике с управлением частным фондом Affinity Partners, получившим $2 млрд от суверенного фонда Саудовской Аравии после ухода Кушнера из Белого дома.
Комитеты займутся и многомиллионными оборонными подрядами Дональда Трампа-младшего, а также проверят обвинения в том, что его свадебные торжества были оплачены российскими деньгами. Отдельный пункт — частный самолет стоимостью $400 млн, подаренный Трампу властями Катара. Под прицелом будут и криптосхемы: демократы в Комитете по надзору уже ведут на своем сайте трекер доходов семьи Трампа от цифровых активов, обещая отслеживать «каждый цент». По их оценке, реализованная прибыль президента составляет $2,25 млрд, а с учетом стоимости его цифровых активов доходит до $9,7 млрд.
Сенаторы Элизабет Уоррен, Чак Шумер и Рон Уайден обращались к одиннадцати структурам по поводу налоговых соглашений Трампа, и пять из них, включая Trump Organization и криптовалютный проект World Liberty Financial, полностью проигнорировали запросы Конгресса. С января демократы будут вправе отправить им официальные повестки с угрозой уголовной ответственности за неявку.
К импичменту самого президента демократы относятся заметно прохладнее. «Мы будем следовать фактам, применять закон и руководствоваться Конституцией, а события пусть идут своим чередом»,— уклончиво заметил на сей счет Джеффрис. Третью процедуру импичмента Трампа он не исключает, если комитеты докажут совершение им тяжких преступлений.
Белый дом ответил оппонентам встречным ударом. Назвав надзорные инициативы демократов «преступным деянием», Трамп поручил Минюсту в ответ проверить самих законодателей.
Генпрокурор Тодд Бланш отчитался, что дела в отношении конгрессменов «вполне возможны», а на совет Гарсии нанимать адвокатов ответил: «Если вы работаете в этой администрации, у вас уже есть адвокат — это я». «Республиканцы хотят играть жестко — мы сделаем то же самое. Времена, когда демократы не давали сдачи, прошли»,— парировал Гарсия.
Сессия «хромой утки» грозит стать не мягким переходом к разделенному правительству, а жесткой разминкой перед двумя годами, в течение которых Америка будет находится под властью президента-республиканца и демократического Конгресса. Первыми проверками на решительность каждой из сторон станут судьба главы Пентагона и день 11 декабря, когда истекает срок временного финансирования правительства.