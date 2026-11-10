«Весь этот скандал — лишь отвлекающий маневр»
Скандал вокруг гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга: реакция мировых СМИ
Одной из самых обсуждаемых тем в мире остается обвинение Дженсена Хуанга женщиной, которую называют китайской шпионкой. Комментаторы в США видят в истории предупреждение о попытках Китая проникнуть в высшие эшелоны бизнеса в США, китайские — признак того, что американцы обеспокоены прогрессом китайских технологий в области ИИ. Европа сожалеет о том, насколько зависимой она оказалась от Nvidia. И, наконец, в Индии рассуждают о чрезмерном влиянии боссов технологических компаний на мировую политику.
The Wall Street Journal(Нью-Йорк, США)
Nvidia получила урок китайской «медовой ловушки»
Друзья Nvidia в Вашингтоне отмахиваются от романа гендиректора компании Дженсена Хуанга с подозреваемой китайской шпионкой. Достойно сожаления, говорят они, ну мужчины всегда будут мужчинами. Ну-ну-ну. Не так быстро. Случившийся скандал — яркое предупреждение о том, как китайцы пытаются проникнуть в высшие эшелоны бизнеса США, чтобы занять доминирующее положение в сфере искусственного интеллекта… Контрабанда микросхем, обход мер экспортного контроля — это одна из причин, по которой китайские модели ИИ с открытой архитектурой развиваются столь стремительно… Дело Хуанга проливает свет на виды Китая на американские чипы и бреши в системе экспортного контроля США. Устранение таких пробелов может стать одной из тех редких, но полезных областей сотрудничества обеих партий.
«Хуаньцю шибао»(Пекин, Китай)
Расследование в отношении Дженсена Хуанга: борьба со шпионажем или политическая «охота на ведьм»?
Одна женщина, один роман и нарратив о национальной безопасности, который американские СМИ закрутили с большим воображением, чем с реальными доказательствами. Этого оказалось достаточно, чтобы один из самых влиятельных руководителей технологического сектора США оказался в центре «шпионского» скандала… Сюжет достоин голливудского триллера — с неожиданными поворотами и напряжением. Однако до сих пор общественности не представили никаких веских доказательств, подтверждающих основные обвинения. Ключевые утверждения в СМИ в значительной степени опираются на анонимные источники и материалы, которые журналисты не смогли проверить… В условиях, когда конкуренция между США и Китаем все больше политизируется, китайское происхождение может превратить обычные деловые связи в повод для политических подозрений. Хуанг — гражданин США, а возглавляемая им компания — один из столпов американского могущества в сфере искусственного интеллекта. Тем не менее он оказался в эпицентре медийного шторма из-за предполагаемых связей с китайскими спецслужбами. Возникает острый вопрос: когда деловые контакты американского предпринимателя пересекаются с Китаем, как его воспринимают в первую очередь — как американского бизнесмена или как этнического китайца, которого нужно тщательнее контролировать?.. Тот факт, что руководители ведущих технологических компаний США вынуждены… постоянно проходить проверки на «политическую лояльность», причем без четких критериев, свидетельствует о более глубокой тревоге, охватившей США в контексте глобальной гонки в сфере искусственного интеллекта.
WION(Ноида, Индия)
Роман Дженсена Хуанга, чиповая война Америки и новый опасный конфликт интересов
Вся эта история показала, насколько опасен этот коктейль из внешней политики и миллиардеров от высоких технологий… Вне зависимости от того, подтвердятся ли подозрения (в шпионаже.— “Ъ”), результатом станет рост недоверия, ужесточение ограничений в сфере ИИ и еще большая геополитизация технологической сферы. Страны будут вести себя более закрыто, технологическая война станет еще более ожесточенной и грязной. Индустрия чипов превратится в современное поле боя, где каждая сторона будет готова пойти на все, чтобы заполучить хотя бы малейшую крупицу информации. А потому весь этот скандал — лишь отвлекающий маневр. Гораздо большую угрозу представляет нездоровое влияние руководителей технологических компаний на внешнюю политику… От Дженсена Хуанга до Илона Маска, технологические миллиардеры слишком активно вмешиваются в геополитику. А стирание этой границы опасно для всего человечества.
Politico.eu(Брюссель, Бельгия)
Европе нужна Nvidia. И одного шпионского скандала недостаточно, чтобы это изменить
Этот скандал ставит в крайне неудобное положение европейских лидеров — как государственных деятелей, так и представителей бизнеса,— которые поддерживали тесные контакты с Дженсеном Хуангом и заключали с ним сделки. Однако царящее молчание лишь подчеркивает суровую экономическую и стратегическую реальность: у Европы нет собственной альтернативы Nvidia. В Брюсселе проблемы, с которыми столкнулся этот гигант Кремниевой долины, могли бы показаться хорошей новостью для тех, кто предостерегает о доминировании США в гонке ИИ. Но… трудности Nvidia никак не меняют положение дел в Европе, поскольку регион критически зависит от чипов этой компании. Насколько сильна эта зависимость, стало очевидно во время октябрьского визита Хуанга в Европу: он был удостоен награды из рук короля Карла III и выступал на одной сцене с немецким политиком Фридрихом Мерцем. В Брюсселе сегодня немногие руководители американских технологических компаний могут рассчитывать на столь теплый прием и активные попытки привлечь их инвестиции. Nvidia стала для Европы незаменимой в ее стремлении не отстать в глобальной гонке ИИ: мощные чипы компании необходимы для обучения сложных и передовых моделей, к созданию которых стремится Европа.