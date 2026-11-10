Одна женщина, один роман и нарратив о национальной безопасности, который американские СМИ закрутили с большим воображением, чем с реальными доказательствами. Этого оказалось достаточно, чтобы один из самых влиятельных руководителей технологического сектора США оказался в центре «шпионского» скандала… Сюжет достоин голливудского триллера — с неожиданными поворотами и напряжением. Однако до сих пор общественности не представили никаких веских доказательств, подтверждающих основные обвинения. Ключевые утверждения в СМИ в значительной степени опираются на анонимные источники и материалы, которые журналисты не смогли проверить… В условиях, когда конкуренция между США и Китаем все больше политизируется, китайское происхождение может превратить обычные деловые связи в повод для политических подозрений. Хуанг — гражданин США, а возглавляемая им компания — один из столпов американского могущества в сфере искусственного интеллекта. Тем не менее он оказался в эпицентре медийного шторма из-за предполагаемых связей с китайскими спецслужбами. Возникает острый вопрос: когда деловые контакты американского предпринимателя пересекаются с Китаем, как его воспринимают в первую очередь — как американского бизнесмена или как этнического китайца, которого нужно тщательнее контролировать?.. Тот факт, что руководители ведущих технологических компаний США вынуждены… постоянно проходить проверки на «политическую лояльность», причем без четких критериев, свидетельствует о более глубокой тревоге, охватившей США в контексте глобальной гонки в сфере искусственного интеллекта.