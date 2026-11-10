МФТИ и ИТМО получили предостережения Рособрнадзора
Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам из-за нарушений обязательных требований в сфере образования. Среди учебных заведений — Московский физико-технический институт (МФТИ) и Национальный исследовательский университет ИТМО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Такие же предостережения получили Калининградский государственный технический университет, Московский университет государственных технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.
Рособрнадзор предложил вузам принять меры, чтобы обеспечить соблюдение требований федерального государственного контроля в сфере образования. При этом ведомство не указало, о каких именно требованиях идет речь в предостережении каждому из университетов.