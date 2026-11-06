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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Приволжье

Дело нижегородского депутата Тимофеева связано со строительством дома в Городце

Депутату заксобрания Нижегородской области Александру Тимофееву инкриминируют взятку за содействие коммерческой организации в получении муниципального контракта на проектирование и первую очередь строительства жилого дома в Городце. О деталях дела рассказали в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Депутат заксобрания Нижегородской области Александр Тимофеев в зале заседаний Московского райсуда

Депутат заксобрания Нижегородской области Александр Тимофеев в зале заседаний Московского райсуда

Нижегородский областной суд

На сайте госзакупок за последние годы есть один подобный контракт, он касается строительства дома в микрорайоне «Галанино». Контракт МБУ «Городецспецстройсервис» заключило в 2024 году с ООО «Нижегородская горно-строительная компания». Его исполнение еще не завершено, стоимость сейчас составляет почти 260 млн руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», зампредседателя комитета заксобрания по ЖКХ Александра Тимофеева обвиняют в получении более 1 млн руб. взятки от соучредителя подрядчика. По данным следствия, для сокрытия преступных действий обвиняемый предложил перечислить деньги на расчетный счет аффилированной организации под видом оплаты стройматериалов.
Галина Шамберина