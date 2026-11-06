Дело нижегородского депутата Тимофеева связано со строительством дома в Городце

На сайте госзакупок за последние годы есть один подобный контракт, он касается строительства дома в микрорайоне «Галанино». Контракт МБУ «Городецспецстройсервис» заключило в 2024 году с ООО «Нижегородская горно-строительная компания». Его исполнение еще не завершено, стоимость сейчас составляет почти 260 млн руб.