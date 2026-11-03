Питание подорожало для многих школьников в Нижнем Новгороде
Стоимость питания повысилась для большинства школьников Нижнего Новгорода. С 3 ноября в городском округе она стала одинаковой как для «старых» восьми районов, так и для Кстовского района, сообщили в мэрии.
Для учащихся начальной школы завтрак стоит 101,46 руб., обед — 121,76 руб. Раньше в «старом» Нижнем Новгороде такая стоимость была для всех школьников. В Кстовском районе завтрак для учеников первого-четвертого классов стоил дешевле (91 руб.), обед — дороже (124 руб.).
Для 5-11 классов завтрак теперь стоит 105,95 руб., обед — 141,24 руб., полдник — 54,34 руб. В «старом» Нижнем Новгороде они стоили 101,46 руб., 121,76 руб. и 46,94 руб. соответственно. В Кстовском районе — 99 руб., 131 руб. и 45 руб.
В мэрии напомнили, что для ряда категорий школьников действуют льготы, а все ученики начальных классов один раз в день обеспечены бесплатным горячим питанием.
Как писал «Ъ-Приволжье», с 3 ноября в Нижнем Новгороде также сделали одинаковую плату за детсады. Для части воспитанников она тоже повысилась.