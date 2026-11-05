Дочери Немцова заочно дали четыре года по делу о нежелательной организации

Жанна Немцова (иноагент) уехала из России после убийства ее отца. В 2015 году основала в Германии фонд в его честь, который был признан нежелательной организацией в России в апреле 2024 года. Организация ежегодно вручает правозащитную премию и занимается поддержкой независимых медиа. В июле этого года журналистку объявили в розыск. В октябре Минюст внес Жанну Немцову в реестр иностранных агентов. Среди причин добавления в перечень указаны проживание за границей, распространение информации о решениях российских властей, выступления против специальной военной операции на Украине, а также общение с другими иноагентами.