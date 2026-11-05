Дочери Немцова заочно дали четыре года по делу о нежелательной организации
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил Жанну Немцову (объявлена в России иноагентом) к четырем годам колонии по делу о руководстве фондом имени ее отца — политика Бориса Немцова. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По версии обвинения, Жанна Немцова (иноагент), зная о признании фонда «Boris Nemtsov Foundation for Freedom» («Фонд Бориса Немцова за свободу») нежелательной организацией в России, продолжила им руководить, привлекать финансирование и обеспечивать его деятельность. В материалах дела отмечается, что журналистка «дает негативную характеристику различным событиям, происходящим в России».
Для доказательства вины прокурор использовал интервью Жанны Немцовой (иноагент) одному из нижегородских СМИ, где она говорила о своей роли в фонде.
Журналистку признали виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Помимо тюремного срока, суд на восемь лет запретил ей заниматься администрированием интернет-сайтов и каналов.
Жанна Немцова (иноагент) уехала из России после убийства ее отца. В 2015 году основала в Германии фонд в его честь, который был признан нежелательной организацией в России в апреле 2024 года. Организация ежегодно вручает правозащитную премию и занимается поддержкой независимых медиа. В июле этого года журналистку объявили в розыск. В октябре Минюст внес Жанну Немцову в реестр иностранных агентов. Среди причин добавления в перечень указаны проживание за границей, распространение информации о решениях российских властей, выступления против специальной военной операции на Украине, а также общение с другими иноагентами.