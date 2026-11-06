Пассажирское электросудно «Пожарский» спустили на воду в Нижегородской области
«Чкаловская судоверфь» спустила на воду речное колесное электросудно «Пожарский» для Нижнего Новгорода, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Это второе судно проекта ПКС-40. Первое, названное «Минин», верфь спустила в 2025 году.
Заказчиком выступает компания «Гама». По словам Глеба Никитина, в навигацию 2027 года «Минин» и «Пожарский» будут ходить по маршруту Нижний Новгород — Бор.
Пассажировместимость судов проекта ПКС-40 составляет 250 человек, запас хода — шесть часов при скорости 12 км/ч. Время в пути в одну сторону будет составлять 15-20 минут.