Профессор МГТУ назначен директором нижегородского университета «Неймарк»
Профессор Московского государственного технологического университета «Станкин» Рамиль Нежметдинов назначен директором АНО ВО «Университет Неймарк» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Прежний директор Гульнара Биккулова покинула должность в мае 2026 года. Добавим, у организации двойное руководство: есть должность ректора, обязанности которого с марта этого года исполняет Дмитрий Колесников.
Рамиль Нежметдинов — уроженец Нижегородской области, доктор технических наук, лауреат премии правительства России в области науки и техники. Перед новым руководителем стоит серьезный вызов, отметил губернатор. Ему предстоит связать науку, индустрию и образование, создав образовательную модель, привлекательную для сильных абитуриентов.