Делегации России, США и Украины в Абу-Даби ушли на перерыв
Участвующие в переговорах в Абу-Даби делегации России, США и Украины ушли на перерыв. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Первая часть переговоров длилась около двух часов.
Переговоры продлятся два дня — 10 и 11 ноября. Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
По информации Politico, первый день переговоров посвящен гарантиям безопасности России и Украины и изменению оборонной системы Европы. Второй — территориальным вопросам.