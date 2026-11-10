«Т-Технологии» назвали контроль над ЦИАНом условием выкупа акций компании

Финдиректор «Т-Технологий» добавил, что у группы нет никаких договоренностей с акционерами ЦИАНа по выкупу бумаг. «Мы выставили оферту максимально публично, потому что считаем важным соблюдать интересы миноритариев. Мы приветствуем участие абсолютно всех инвесторов с рынка в нашем добровольном предложении»,— уточнил Игорь Герасимов.