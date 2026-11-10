«Т-Технологии» назвали контроль над ЦИАНом условием выкупа акций компании
Важное условие выкупа «Т-Технологиями» акций ЦИАНа — это консолидация контрольного пакета, заявил финансовый директор группы Игорь Герасимов. По его словам, миноритарная доля «Т-Технологиям» не интересна.
«Мы являемся стратегическим инвестором, поэтому нам важно иметь операционный и стратегический контроль над приобретаемым активом... Мы считаем, что только получив контроль, мы сможем получить все синергии, про которые говорили ранее»,— пояснил господин Герасимов на конференц-звонке (цитата по «Интерфаксу»).
Финдиректор «Т-Технологий» добавил, что у группы нет никаких договоренностей с акционерами ЦИАНа по выкупу бумаг. «Мы выставили оферту максимально публично, потому что считаем важным соблюдать интересы миноритариев. Мы приветствуем участие абсолютно всех инвесторов с рынка в нашем добровольном предложении»,— уточнил Игорь Герасимов.
Для финансирования сделки, если та состоится, будут использованы собственные и заемные средства, отметил господин Герасимов. «Поэтому аналогия с приобретением "Авто.ру", наверное, отчасти уместна»,— заключил он.
На прошлой неделе «Т-Технологии» объявили о намерении выкупить до 100% акций ЦИАНа по цене 993,05 руб. за бумагу. В ЦИАНе пояснили, что это предложение — лишь один из возможных механизмов покупки компании, однако «не означает сделку».