Минфин Нижегородской области привлечет 19 млрд рублей в кредит
Минфин Нижегородской области опубликовал на портале госзакупок 19 тендеров на открытие возобновляемых кредитных линий по 1 млрд руб. каждая. Заемные средства планируется привлечь на год с плавающей процентной ставкой, следует из документации торгов.
Заявки на аукцион принимают до 10 ноября, итоги торгов подведут 11 ноября. Кредитные средства привлекают для финансирования дефицита бюджета Нижегородской области, погашения госдолга и пополнения остатков средств на счете бюджета в течение финансового года.
Как писал «Ъ-Приволжье», госдолг Нижегородской области на 1 октября 2026 года превысил 222 млрд руб. Федеральные бюджетные кредиты в теле долга составляют 56,6%, коммерческие — 31,3%. В октябре губернатор Глеб Никитин инициировал увеличение предельного размера госдолга с 75% до 85% налоговых и неналоговых доходов бюджета.