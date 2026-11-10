Трамп поддержал главу Nvidia из-за скандала с китайской разведкой и изменой
Президент США Дональд Трамп заявил, что его поразила информация о тайных отношениях генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой. Глава государства поддержал предпринимателя и выразил надежду, что «у него все будет хорошо».
«Я прочитал его заявление. И я верю, что он очень страдает. Тем более из-за своей семьи. Своей жены, которую он любит»,— сказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме (запись велась на YouTube-канале MS Now). Президент добавил, что недавно лично спрашивал Дженсена Хуанга о том, знал ли он, с кем встречается. «Он ответил: “Я понятия не имел, что она шпионка”. И я ему действительно верю»,— уточнил господин Трамп.
В конце октября The New York Times (NYT) выпустила расследование об отношениях Дженсена Хуанга и предпринимательницы из Китая Элис Хуанг (они однофамильцы). Источники газеты утверждают, что она работала на разведку КНР и пыталась получить доступ к новейшим микрочипам для искусственного интеллекта, экспорт которых из США в Китай запрещен. Nvidia начала внутреннее расследование, а Конгресс США вызвал господина Хуанга для дачи показаний по делу о шпионаже.
Собеседники NYT говорили, что администрация президента США знала об этих отношениях за год до публикации. Дональд Трамп, однако, заверяет, что «прочитал об этом впервые не так давно».