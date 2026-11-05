Нижегородский минград опубликовал проект КРТ «Водник»
Минград Нижегородской области опубликовал мастер-план и проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улиц Алексеевской, Грузинской, Ошарской, Володарского в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Он предусматривает снос зданий и сооружений спортшколы «Водник», которые ранее мэрия признала аварийными.
Площадь участка составляет 4,42 гектара. В его границы попадают 19 объектов недвижимости. Из них сохранится здание на улице Грузинской, 41в, которое принадлежит ООО СЗ «Ихтис» Максима Полазнова. Этому же ООО принадлежат и остальные здания, которые не находятся в муниципальной собственности. Ему правительство направит предложение о заключении договора о КРТ без торгов. В случае отказа компании «Ихтис» региональные власти могут провести аукцион.
Максимальная высота будущей застройки — 140 м, или 42 этажа. Планируемая жилая площадь — 47,35 тыс. кв. м. Предельный срок реализации проекта составляет девять лет.
Кроме двух многоэтажек, мастер-план предусматривает изменение положения футбольного поля, ликвидацию трибун, строительство нового спорткомплекса (включающего крытый зал с ледовым полем 56х26 м) и фитнес-клуба. Также предусмотрено воссоздание и перепрофилирование здания администрации стадиона под комплекс обслуживания.
Новое футбольное поле габаритами 62х42 м с четырьмя беговыми дорожками вокруг изменит ориентацию по сторонам света — строго север-юг. Под полем запланирована парковка.
Спортивный центр и поле передадут спортшколе.
Как писал «Ъ-Приволжье», группа нижегородцев пыталась оспорить признание стадиона «Водник» аварийным, но суд признал правоту чиновников.