Нижегородский минград опубликовал проект КРТ «Водник»

Кроме двух многоэтажек, мастер-план предусматривает изменение положения футбольного поля, ликвидацию трибун, строительство нового спорткомплекса (включающего крытый зал с ледовым полем 56х26 м) и фитнес-клуба. Также предусмотрено воссоздание и перепрофилирование здания администрации стадиона под комплекс обслуживания.