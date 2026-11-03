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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Приволжье

Яна Гончарова возглавила нижегородский департамент экономики

Исполняющая обязанности директора департамента сельского хозяйства мэрии Нижнего Новгорода Яна Гончарова назначена руководителем департамента экономического развития — тоже в статусе и. о. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Исполняющая обязанности департамента экономического развития и инвестиций Нижнего Новгорода Яна Гончарова

Исполняющая обязанности департамента экономического развития и инвестиций Нижнего Новгорода Яна Гончарова

гордума Нижнего Новгорода

Госпожа Гончарова возглавила сельхоздепартамент в начале 2026 года, новое подразделение появилось в структуре мэрии после объединения с Кстовским округом. До объединения Яна Гончарова была заместителем руководителя управления сельского хозяйства Кстовского округа. Ранее она уже работала в департаменте экономики Нижнего Новгорода — начальником управления инвестиционной политики.
И.о. главы сельхоздепартамента нижегородской мэрии сейчас назначена Альбина Уткина, которая до объединения муниципалитетов возглавляла управление в кстовской администрации, а затем стала заместителем директора департамента в Нижнем Новгороде.
Как писал «Ъ-Приволжье», место директора департамента экономразвития освободилось после повышения Елены Антоновой до вице-мэра Нижнего Новгорода.
Галина Шамберина