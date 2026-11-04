Главные новости за 4 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
В результате атаки беспилотников на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел пожар.
Маркетплейс Ozon скрыл с витрины товары, которые были размещены на складе логистического центра в Адыгейске, подвергшегося атаке беспилотников.
С января по сентябрь 2026 года на рекрутинговой онлайн-платформе hh.ru опубликовано более 255 тыс. вакансий в Краснодарском крае.
В Краснодаре отменили все мероприятия в городских парках, запланированные на 4 ноября, из-за ухудшения погодных условий.
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку.
В Крыму вновь ограничили подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова.
Минэнерго России координирует аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения в Крыму и Севастополе. Причиной перебоев стал удар ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры РФ в ночь на 4 ноября.
В Севастополе продлили школьные каникулы из-за сохраняющихся ограничений в энергоснабжении. По решению оперативного штаба 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями.