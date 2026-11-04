В Крыму снова ограничили подачу электроэнергии
В Крыму вновь ограничили подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, на объекте ведутся восстановительные работы.
Крымская энергосистема работает в условиях серьезных технологических ограничений. Графики подачи электроэнергии не действуют. Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении ограничений после атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами полуострова в ночь на 3 ноября. По его словам, специалисты принимают меры для скорейшего устранения последствий и восстановления подачи электричества.
Олег Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на информацию из официальных источников.