В Крыму снова ограничили подачу электроэнергии

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении ограничений после атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами полуострова в ночь на 3 ноября. По его словам, специалисты принимают меры для скорейшего устранения последствий и восстановления подачи электричества.