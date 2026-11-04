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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Минэнерго РФ контролирует ситуацию с энергоснабжением Крыма и Севастополя

Минэнерго России координирует аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения в Крыму и Севастополе. Причиной перебоев стал удар ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры РФ в ночь на 4 ноября, сообщили в ведомстве.
Энергетики приступили к устранению последствий повреждений. Для поэтапного восстановления подачи электричества введены графики временных отключений потребителей. Социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания.
Минэнерго осуществляет координацию работ в штабном режиме.
Вячеслав Рыжков