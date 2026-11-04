Минэнерго РФ контролирует ситуацию с энергоснабжением Крыма и Севастополя

Минэнерго России координирует аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения в Крыму и Севастополе. Причиной перебоев стал удар ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры РФ в ночь на 4 ноября, сообщили в ведомстве.