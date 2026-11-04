Беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгее

«К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели. На месте работают правоохранители, руководство всех служб и ведомств, администрации муниципалитета. Персонал комплекса был эвакуирован, на данный момент сведений о пострадавших или погибших не поступало», — написал господин Кумпилов в своем Мах-канале.