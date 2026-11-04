Беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгее
В результате атаки беспилотников на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел пожар, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
«К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели. На месте работают правоохранители, руководство всех служб и ведомств, администрации муниципалитета. Персонал комплекса был эвакуирован, на данный момент сведений о пострадавших или погибших не поступало», — написал господин Кумпилов в своем Мах-канале.
Кроме того, в хуторе Петров Теучежского района обломки вражеского беспилотника повредили газовую трубу и остекление одного из частных домов. Утечка газа устранена, обошлось без пострадавших.
Падение обломков БПЛА зафиксировано и в окрестностях аула Тахтамукай. Здесь также обошлось без пострадавших, разрушений нет.