Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти младенца на Кубани

Поводом для расследования стали публикации в местных СМИ. По информации изданий, после рождения ребенку назначали медицинские препараты, которые, по утверждению родителей, привели к ухудшению его состояния. При этом, как сообщалось, медработники своевременно не приняли необходимых мер.