Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти младенца на Кубани
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Поводом для расследования стали публикации в местных СМИ. По информации изданий, после рождения ребенку назначали медицинские препараты, которые, по утверждению родителей, привели к ухудшению его состояния. При этом, как сообщалось, медработники своевременно не приняли необходимых мер.
Дело расследуется по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления ведомства по Краснодарскому краю Александру Нихаеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.