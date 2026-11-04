На рынке труда Кубани на одну вакансию приходится 11 резюме
С января по сентябрь 2026 года на рекрутинговой онлайн-платформе hh.ru опубликовано более 255 тыс. вакансий в Краснодарском крае. Соискатели разместили свыше 1 млн резюме. Уровень конкуренции составил 11 активных резюме на вакансию, что говорит о повышенной конкуренции на рынке труда региона. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор hh.ru в регионах Марина Качанова.
По словам эксперта, наиболее остро соискатели конкурируют в профсферах «стратегия, инвестиции, консалтинг» и «искусство, развлечения, массмедиа», где на одно предложение работодателя приходится 63 и 49 резюме соответственно. В «маркетинге, рекламе и PR» и «высшем и среднем менеджменте» этот показатель составляет по 33, а в юридической сфере — 26 резюме на одну вакансию.
Дефицит кадров сохраняется в медицине и фармацевтике (3,4) и розничной торговле (3,9).
По данным hh.ru, с января 2026 года медиана предлагаемой заработной платы на Кубани выросла с 74 тыс. до 76,5 тыс. руб. (+3%) в сентябре.
В топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов (по медиане предлагаемой заработной платы) вошли сварщик (257 тыс. руб.), дата-сайентист (200 тыс. руб.), курьер, почтальон (188,3 тыс. руб.), бетонщик, арматурщик, каменщик (165 тыс. руб.), монтажник (158,9 тыс. руб.), машинист (158,4 тыс. руб.), геодезист (150 тыс. руб.), прораб, мастер СМР (149,2 тыс. руб.), системный аналитик (140 тыс. руб.), DevOps-инженер (140 тыс. руб.).
Как ранее писал «Ъ-Кубань», на платформе hh.ru количество соискателей работы в Краснодарском крае в возрасте от 19 до 30 лет в 2026 году выросло почти на 9%. Работодатели среди плюсов поколения Z называют хорошие цифровые навыки, а среди минусов — высокие зарплатные ожидания при отсутствии опыта. Эксперты утверждают, что прежние методы работы с кадрами уже не работают — для успешного включения молодежи в работу компаниям приходится корректировать HR-стратегии. Подробнее — в материале «Кадровая эволюция».