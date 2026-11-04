На рынке труда Кубани на одну вакансию приходится 11 резюме

По словам эксперта, наиболее остро соискатели конкурируют в профсферах «стратегия, инвестиции, консалтинг» и «искусство, развлечения, массмедиа», где на одно предложение работодателя приходится 63 и 49 резюме соответственно. В «маркетинге, рекламе и PR» и «высшем и среднем менеджменте» этот показатель составляет по 33, а в юридической сфере — 26 резюме на одну вакансию.