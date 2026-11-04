Из-за проблем с энергоснабжением в Севастополе продлили школьные каникулы
В Севастополе продлили школьные каникулы из-за сохраняющихся ограничений в энергоснабжении. По решению оперативного штаба 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями. К занятиям школьники вернутся в понедельник, 9 ноября, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В эти дни также не будут работать учреждения дополнительного образования. Детские сады продолжат принимать воспитанников в штатном режиме.
В случае отключения электричества в дошкольных учреждениях, не оборудованных резервными генераторами, детям организуют питание сухими пайками. Господин Развожаев отметил, что власти намерены обеспечить возможность работы детских садов, чтобы родители могли выходить на работу.
Родителям рекомендовали следить за официальными сообщениями и уточнять детали у воспитателей, классных руководителей и администраций образовательных учреждений. По вопросам работы детских садов и школ можно обратиться в личные сообщения группы городского департамента образования и науки.